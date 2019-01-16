Тюмень готова принять международные соревнования по биатлону и лыжным гонкам

Тюменский биатлонный комплекс «Жемчужина Сибири» готов принять международные соревнования по биатлону и лыжным гонкам, сообщил директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Дмитрий Грамотин.



«Надеемся на скорейшее разрешение вопроса, связанного с запретом проведения международных соревнований на территории страны, которое позволит нам вернуться к проведению таких соревнований, по крайней мере этапов Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, здесь, в «Жемчужине Сибири». Инфраструктура готова полностью, сегодня все условия есть, эта база готова принимать чемпионаты мира по биатлону», — цитирует Грамотина ТАСС.



Напомним, в декабре 2017 года Союз биатлонистов России был ограничен в правах из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами.



Россия лишена права голоса на конгрессе IBU, права выдвигать кандидатов на выборы организации и не может претендовать на проведение международных стартов.

Ранее президент СБР Владимир Драчёв заявил, что Россия сможет претендовать на проведение международных соревнований по биатлону не ранее 2023 года.

В ноябре 2018 года президент Международной федерации лыжных видов спорта Джанфранко Каспер сообщил о готовности рассмотреть варианты проведения в России этапов Кубка мира по лыжным гонкам.