На ближайшем исполкоме IBU обсудят проведение «Гонки чемпионов» в Тюмени

На ближайшем исполкоме Международного союза биатлонистов (IBU) планируется рассмотрение возможного проведения «Гонки чемпионов» в Тюмени, об этом сообщает ТАСС.



Напомним, проведение гонки не исключил президент СБР Владимир Драчёв. Проблемой является запрет на международные старты, который был наложен на Россию в декабре 2017 года.

Помимо проведения соревнований Россия лишена права голоса на конгрессе IBU и права выдвигать кандидатов на выборы организации. Ограничение в правах было наложено из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами.



Биатлонная «Гонка чемпионов» проводилась в России с 2011 по 2016 год. В 2016 году в гонке принял участие двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Петтер Нортуг.

Тюмень готова принять международные соревнования по биатлону и лыжным гонкам