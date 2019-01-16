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На ближайшем исполкоме IBU обсудят проведение «Гонки чемпионов» в Тюмени

На ближайшем исполкоме IBU обсудят проведение «Гонки чемпионов» в Тюмени
Другие / Биатлон

На ближайшем исполкоме Международного союза биатлонистов (IBU) планируется рассмотрение возможного проведения «Гонки чемпионов» в Тюмени, об этом сообщает ТАСС.

Напомним, проведение гонки не исключил президент СБР Владимир Драчёв. Проблемой является запрет на международные старты, который был наложен на Россию в декабре 2017 года.

Помимо проведения соревнований Россия лишена права голоса на конгрессе IBU и права выдвигать кандидатов на выборы организации. Ограничение в правах было наложено из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами.

Биатлонная «Гонка чемпионов» проводилась в России с 2011 по 2016 год. В 2016 году в гонке принял участие двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Петтер Нортуг.

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Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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