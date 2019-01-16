IBSF дисквалифицировала Зубкова, Касьянова, Пушкарёва, Хузина до декабря 2020-го

Международная федерация бобслея и скелетона на два года дисквалифицировала Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина за нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт IBSF.

Срок отстранения Зубкова, который завершил карьеру и стал президентом Федерации бобслея России, отсчитывается с 19 декабря 2018 года. Дисквалификация Касьянова, Пушкарёва и Хузина отсчитывается с 13 декабря 2018 года.

Отстранение включает в себя запрет спортивной и административной деятельности в национальных федерациях, связанных с бобслеем.

Результаты Касьянова с 14 февраля 2014 года, Хузина с 15 февраля 2014 года, Пушкарёва с 23 февраля 2014 года, Зубкова с 23 февраля 2014 года аннулированы.

Спортсмены могут оспорить решение IBSF в Спортивном арбитражном суде.

Ранее комиссия МОК признала Зубкова, Касьянова, Пушкарёва и Хузина виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты на Олимпиаде-2014 и запретила пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Зубков был лишён двух золотых наград.

Дела Максима Белугина и Алексея Воеводы ещё рассматриваются.

На минувшей неделе Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России на отказ признать на территории РФ действие вердикта Спортивного арбитражного суда об установлении вины главы Федерации бобслея России Александра Зубкова в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи.

Зубков признан олимпийским чемпионом Сочи на территории России