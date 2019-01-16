Истомин: мы с Сучиловым поработали, сняли стресс небольшой нагрузкой

Тренер мужской сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал о состоянии Семёна Сучилова, который неудачно дебютировал в Кубке мира на этапе в Оберхофе (Германия). В спринтерской гонке он занял 95-е место.



«На него в Оберхофе давил стресс от первого выступления на Кубке мира, и он хотел показать результат. Мы с Хованцевым разговаривали с Сучиловым по этому поводу. Немного с ним поработали, сняли стресс небольшой нагрузкой, поэтому надеемся на его хорошее выступление», — цитирует Истомина сайт «Матч ТВ».

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 17 по 20 января. Завтра состоится мужская спринтерская гонка. Гонка должна была пройти сегодня, 16 января, но её перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.