Тренер сборной Норвегии: Логинов становится всё лучше

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе назвал главного соперника норвежца Йоханнеса Бё в борьбе за «Большой хрустальный глобус».

«Сейчас Александр Логинов отстаёт от Бё на 130 очков. Конечно, если Йоханнес заболеет или что-нибудь ещё случится, у Логинова будет шанс. Мы не чувствуем себя комфортно. Да, у нас много очков. Но мы видим, что Александр становится всё лучше и лучше. Конечно, он опасен для Йоханнеса.



Моя цель на сезон — помочь Йоханнесу выиграть „Большой хрустальный глобус“? Мои амбиции касаются всей норвежской команды — насколько могу, стремлюсь помочь всем достичь того, чего они хотят. Конечно, я буду удовлетворён, если Йоханнес выиграет. Но я также буду удовлетворён, если все остальные будут на высоких местах в общем зачёте или окажутся на подиуме в одной конкретной гонке», — цитирует Мазе сайт «Матч ТВ».

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 17 по 20 января.

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