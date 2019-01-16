Драчёв — о травле Логинова: подниму этот вопрос перед руководством IBU

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал критику иностранных биатлонистов в адрес Александра Логинова, который вернулся к соревнованиям, отбыв дисквалификацию за допинг.



«Как остановить эту волну недовольства? Вопрос сложный и глобальный, конечно. Нужно и с Сашей разговаривать, и вообще. На мой взгляд, мы сами больше раздуваем эту ситуацию. Кто-то где-то сказал, а мы подхватываем и в 10 раз увеличиваем.



Тем же чехам нужно научиться вести себя достойно и добиться тех же результатов, что и Саша. Логинов в нынешнем сезоне стал топ-биатлонистом. К своей первой победе в Кубке мира он шёл много лет. Сколько он работал после того, как отбыл своё наказание. И сейчас все мы видим результаты этой работы: ход на дистанции, качество и скорость стрельбы, психологическая уверенность. Логинов выступает очень сильно, и многим это не нравится. Зачем заниматься неспортивным поведением? Я подниму этот вопрос перед руководством IBU», – цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 17 по 20 января.