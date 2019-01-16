Самуэльссон: все уличённые в допинге не должны выступать, не только Логинов

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал критику в адрес россиянина Александра Логинова, который вернулся к соревнованиям, отбыв дисквалификацию за допинг.

«Я просто знаю, что у Логинова была дисквалификация. За ЭПО. И не могу это уважать. Но я не думаю про него. Только лишь отвечаю на вопросы, когда кто-то спрашивает.

Должен ли он участвовать в Кубке мира? Это очень сложный вопрос. Моя личная позиция — если спортсмен был уличён в употреблении допинга, он не должен больше выступать. Это касается не только Логинова, а вообще всех. Но правила сейчас таковы, что после отбытия дисквалификации спортсмен может вернуться, и я, конечно, должен уважать их», — цитирует Самуэльссона «Спорт-экспресс».

Логинов занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, Самуэльссон — 15-е.

Самуэльссон: Логинову не место в Кубке мира

Самуэльссон: Логинов говорит, что не сделал ничего плохого. Меня это задевает

Редькин: я бы по-мужски поговорил с этим Самуэльссоном