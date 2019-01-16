Чепиков: IBU нужно призвать спортсменов отказаться от обвинений в адрес Логинова

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков призвал Международный союз биатлонистов России (IBU) воздействовать на биатлонистов, чтобы они были более осторожны в высказываниях в адрес россиянина Александра Логинова. Многие биатлонисты заявили, что не будут уважать Логинова до тех пор, пока он не извинится за нарушение антидопинговых правил.

«Мне кажется, что нужно уведомить и попросить руководство IBU, чтобы спортсмены были более аккуратными в высказываниях и не было безосновательных обвинений. Руководство IBU должно сказать спортсменам, что есть определённые рамки, правила. Многие спортсмены из других стран отбывали дисквалификацию, но почему-то все акценты расставляют на Александре. Это неправильно, неэтично, не по-спортивному, не по-мужски», — цитирует Чепикова «Р-Спорт».