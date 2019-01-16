Тихонов: Шипулин пойдёт в Госдуму? А больше идти некуда, везде работать надо!

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что бывший российский биатлонист Антон Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму.



«А больше идти некуда! Везде же надо работать, они там сидят, хоть бы один из них вышел на трибуну. Когда там на телеканале «Звезда» Фетисов менял темы, мне было стыдно за него! Избираться можно, но зачем избираться? Какую цель вы перед собой ставите? Все до одного голосовали за повышение пенсионного возраста. А народ-то, 101% был против этого! Хоть одного из них вы видели на трибуне? Сладкая жизнь. Тренерами не хотят работать. Вы же в своё время царапались за пьедестал, представляли интересы державы, народа, а что вы там представляете?



Фетисов начал: «Стоит ли избираться?» Да избирайтесь ради бога! Когда мне предлагали, я сказал: «Не хочу. Это не для меня, у меня думать есть чем». Никто из них не хочет работать, обратите внимание, Майгуров болтается, потому что в стране сплошная безнаказанность, 11 лет разваливали биатлон, и такие, как Шипулин, забыли самое главное — талант принадлежит народу. На тебя потрачены огромнейшие деньги. А ты нашёл себе пару тренеров бестолковых и не использовал своего потенциала, который ничуть не хуже, чем у Фуркада или Бё. Они трудятся, как звери, а Антон нашёл себе такой коллектив, где можно управлять самому», — цитирует Тихонова Sport24.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Антон дебютировал в Кубке мира 10 января 2009 года в спринтерской гонке на этапе в Оберхофе (Германия) и занял 72-е место.