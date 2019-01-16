Морозова: в Рупольдинге трасса комфортная, всё сделано на высшем уровне

Российская биатлонистка Анастасия Морозова рассказала о состоянии трассы в Рупольдинге перед стартом пятого этапа Кубка мира.



«Все провели скоростную работу, проработали все компоненты. Добавили в скорости, чтобы в гонке у всех всё сложилось на трассе. Трасса достаточно жёсткая, накатанная, накануне заглянцевалась. Было даже немного сложно, но сейчас трасса уже комфортная.

В основном мы бегаем, когда идёт снег или дождь и трасса разбитая, но сейчас всё сделано на высшем уровне», — приводит слова Морозовой сайт телеканала «Матч ТВ».

Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдёт в Рупольдинге с 17 по 20 января. Лидером общего зачёта у мужчин является норвежец Йоханнес Бё, у женщин — итальянка Доротея Вирер.