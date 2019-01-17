Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Сегодня, 17 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 13:00 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, получивший 26-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Дмитрий Малышко (28-й), Евгений Гараничев (29-й), Матвей Елисеев (54-й), Максим Цветков (84-й) и Семён Сучилов (102-й).



Лидер общего зачёта норвежец Йоханнес Бё стартует 51-м, действующий обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад — 11-м.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.



Этап в Рупольдинге завершится 20 января.

Пурга, которую гонят. Немецкая погода опять убивает биатлон. Сколько можно? «Ничего страшного, что в январе падает снег», — важно говорят чиновники. И опять отменяют и переносят биатлон. Потому что вокруг — ад.