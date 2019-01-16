Логинов отказался общаться с норвежскими журналистами: я не говорю по-английски

Российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с норвежскими журналистами перед этапом Кубка мира в Рупольдинге.
«I don’t speak English (Я не говорю по-английски. — Прим. „Чемпионата“)», — сказал Логинов, проходя мимо журналистов.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» sports_olympic.
Ранее ряд иностранных биатлонистов выразили негативное отношение к Логинову из-за допингового прошлого россиянина.
Логинов занимает второе место в общем зачёте Кубка мира.
Пятый этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 17 по 20 января. Этап должен был стартовать 16 января, но мужская спринтерская гонка была перенесена из-за сильного снегопада. Была отменена также церемония открытия соревнований.
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