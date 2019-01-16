Логинов отказался общаться с норвежскими журналистами: я не говорю по-английски

Российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с норвежскими журналистами перед этапом Кубка мира в Рупольдинге.



«I don’t speak English (Я не говорю по-английски. — Прим. „Чемпионата“)», — сказал Логинов, проходя мимо журналистов.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» sports_olympic.

Ранее ряд иностранных биатлонистов выразили негативное отношение к Логинову из-за допингового прошлого россиянина.

Логинов занимает второе место в общем зачёте Кубка мира.

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 17 по 20 января. Этап должен был стартовать 16 января, но мужская спринтерская гонка была перенесена из-за сильного снегопада. Была отменена также церемония открытия соревнований.