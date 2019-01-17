Поварницын выиграл сокращённую индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Арбере

Российский биатлонист Александр Поварницын стал победителем сокращённой индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). За каждый промах спортсменам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.
Второе место занял представитель Германии Лукас Фратцшер. Тройку призёров замкнул француз Аристид Бегю.
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Арбер, Германия
Мужчины. Сокращённая индивидуальная гонка. 15 км
1. Александр Поварницын (Россия) — 38.36, 8 (0).
2. Лукас Фратцшер (Германия) — +1.11,7 (1).
3. Аристид Бегю (Франция) — +1.49, 2 (2)...
9. Никита Поршнев (Россия) — +2.58,5 (3)...
14. Эдуард Латыпов (Россия) — +3.12,4 (4).
23. Антон Бабиков (Россия) — +4.05,0 (4).
24. Сергей Корастылёв (Россия) — +4.06,5 (4).
35. Алексей Слепов (Россия) — +5.19,7 (7).