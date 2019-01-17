Елисеев: 17-е место не соответствует моим внутренним амбициям

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал итоги спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). С одним промахом он занял 20-е место.



«На самом деле что с тремя в двадцатке, что сегодня с одним тоже в двадцатке… Не знаю, я делал всё, что мог.



Стабильность, конечно, не самая плохая, но немного не то место. Сложно сказать, какая позиция меня бы устроила. Попадание в топ-10? По текущему сезону — возможно, однако в плане моих внутренних амбиций — нет. Трасса была достаточно хорошая. Впрочем, если ты можешь хорошо бежать, то делаешь это на любой трассе.



Непопадание в победную эстафету? Было немного обидно, но всё равно был очень рад — ребята всё сделали очень круто. Проблема в том, что на тот момент я не был готов так хорошо, как сейчас. Была сильная усталость, и я чувствовал, что не смогу пробежать третью гонку подряд. Возможно, это стало следствием неполноценной подготовки к сезону — летом я перенёс операцию на аппендиците. Теперь же я чувствую в себе силы и готов пробежать эстафету в Рупольдинге», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов — пятый