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Долль: я был уверен, что Йоханнес победит, поэтому мне важно было обойти Фуркада

Долль: я был уверен, что Йоханнес победит, поэтому мне важно было обойти Фуркада
Другие / Биатлон

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль прокомментировал выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Он продемонстрировал третий результат. Первое и второе места заняли норвежцы — Йоханнес и Тарьей Бё соответственно.

«Знал, что с братьями будет сложно бороться. Я был уверен, что Йоханнес меня опередит и возьмёт победу. Поэтому для меня было важно остаться впереди Мартена Фуркада, чтобы обеспечить себе место на подиуме.

Не думаю, что мой промах был обусловлен тем, что я долго выцеливал. Что-то промелькнуло в моей голове, и я сорвал выстрел. Всё очень просто», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Логинов, ставший пятым.

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов — пятый
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