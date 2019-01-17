Долль: я был уверен, что Йоханнес победит, поэтому мне важно было обойти Фуркада

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль прокомментировал выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Он продемонстрировал третий результат. Первое и второе места заняли норвежцы — Йоханнес и Тарьей Бё соответственно.



«Знал, что с братьями будет сложно бороться. Я был уверен, что Йоханнес меня опередит и возьмёт победу. Поэтому для меня было важно остаться впереди Мартена Фуркада, чтобы обеспечить себе место на подиуме.

Не думаю, что мой промах был обусловлен тем, что я долго выцеливал. Что-то промелькнуло в моей голове, и я сорвал выстрел. Всё очень просто», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Логинов, ставший пятым.

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов — пятый