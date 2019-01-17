Логинов: прошу прощения, а можно сегодня по гонке поговорить?

Российский биатлонист Александр Логинов отказался комментировать требование извиниться, которое неоднократно предъявляли ему иностранные коллеги с учётом его допингового прошлого. В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге он занял пятое место.

«Я в принципе об этом не задумываюсь. Думаю, что этого ответа вполне достаточно. Я прошу прощения, а можно сегодня по гонке поговорить, пожалуйста? Я, вообще, готов поговорить об этом, но не сейчас, если можно. Я 10 минут назад финишировал, и голова не соображает ни о чём другом, кроме прохождения дистанции и рубежей.

Мне сразу сказали, что со второго рубежа ухожу не так и далеко позади лидеров и иду на третьей позиции. Дело в том, что в Рупольдинге очень длинная равнинная часть и короткая часть, где подъёмы. И вот эта часть с подъёмами мне даётся проще, чем начальная часть. Мне комфортнее бегать там, где побольше подъёмов, в которые мне нравится забираться.

Чувствую ли готовность бежать эстафету? Пока всё нормально, тьфу-тьфу. Состояние нормальное. Думаю, что мне помогло и то, что перенесли спринтерскую гонку на день вперёд. Хотя вчера тоже были идеальные условия, чтобы бежать, но лишний день отдыха никогда не помешает», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января.

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