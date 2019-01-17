Триумф братьев Бё и пятое место Логинова — в видеообзоре спринта в Рупольдинге

Представляем видеообзор мужской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия).



Очередную победу в этом сезоне одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Допустив один промах на двух огневых рубежах, он преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты и 56 секунд.



Второе место занял старший брат Йоханнеса Тарьей. Бё-старший чисто отстрелял, однако отстал от победителя на 7,9 секунды.



Третье место занял немец Бенедикт Долль, с одним промахом отставший от Бё-младщего на 10,5 секунд. Четвёртая строчка у пятикратного олимпийского чемпиона из Франции Мартена Фуркада (0 промахов).



Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший пятым.

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Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов — пятый