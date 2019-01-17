Касперович: скорее всего, Логинов поедет на один североамериканский этап КМ

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, предположил, что его подопечному стоит пропустить один из североамериканских этапов Кубка мира.



«Скорее всего, Логинов поедет на один этап, но окончательное решение, конечно, будет принимать тренерский штаб сборной и национальная федерация. Но я считаю, что один этап — не помешает, поскольку пропуск двух этапов — это потеря очков, в том числе и в Кубке наций, что создаёт опасность потери квоты на следующий сезон.



Сейчас у нас хорошие позиции, поэтому лучше, чтобы мы там выступили полным составом. Плюс нам интересна борьба Логинова за высокие места в общем зачёте, чтобы он сохранил свои позиции, что в свою очередь является отражением развития биатлона в России. Так что можно выступить на одном этапе и пропустить следующий ради подготовки к чемпионату мира», — цитирует Касперовича ТАСС.

Этап Кубка мира в Кэнморе (Канада) намечен на 7-10 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) — 14-18 февраля.

Логинов: конечно же, хотелось бы поехать в Америку – я там никогда не был

Логинов: прошу прощения, а можно сегодня по гонке поговорить?