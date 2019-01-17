Й. Бё: Логинов ничего не объяснил. Его заявление могло бы прекратить все слухи

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что согласен с призывом к Александру Логинову провести пресс-конференцию и извиниться за допинговое прошлое.

«Я согласен с этим, потому он ничего не объяснил. У нас нет информации, что тогда случилось. Никто ничего не знает. Поэтому такой шаг позволит прекратить различные слухи и домыслы. Если будут только факты, можно будет попробовать забыть о случившемся.



Это больше нужно для медиа. Мы, спортсмены, сами устали от этих вопросов. Журналисты постоянно спрашивают нас об этом, но у нас нет фактов, мы сами многого не знаем. Будет лучше, если он соберёт пресс-конференцию и напрямую ответит медиа на все вопросы», — цитирует Бё «Спорт-экспресс».

Сегодня, 17 января, Бё-младший выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов стал пятым.

Логинов: прошу прощения, а можно сегодня по гонке поговорить?