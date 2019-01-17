Павлова: не было лёгкости в ногах, не знаю, с чем это связано

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Россиянка испытывала проблемы ходом. Несмотря на точную стрельбу, россиянка заняла лишь 27-е промежуточное место (гонка продолжается).

«Ноги были загруженные. Я ничего не могла сделать, не было лёгкости в ногах. Не знаю, с чем связано. Может, из-за тонизирующей тренировки перед гонкой.

Каково в первой группе стартовать? Да без разницы. Меня вели по Тириль Экхофф. Но я ничего не могла сделать, загруженность была. Ещё на разминке чувствовала, что ноги тяжёлые.

Каково выходить в такой ситуации? Выходишь и борешься, ничего не поделать.

Эстафета? Посмотрим по состоянию. У нас много человек, решим, кому лучше бежать», — передаёт слова Павловой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.