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Павлова: не было лёгкости в ногах, не знаю, с чем это связано

Павлова: не было лёгкости в ногах, не знаю, с чем это связано
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Россиянка испытывала проблемы ходом. Несмотря на точную стрельбу, россиянка заняла лишь 27-е промежуточное место (гонка продолжается).

«Ноги были загруженные. Я ничего не могла сделать, не было лёгкости в ногах. Не знаю, с чем связано. Может, из-за тонизирующей тренировки перед гонкой.

Каково в первой группе стартовать? Да без разницы. Меня вели по Тириль Экхофф. Но я ничего не могла сделать, загруженность была. Ещё на разминке чувствовала, что ноги тяжёлые.

Каково выходить в такой ситуации? Выходишь и борешься, ничего не поделать.

Эстафета? Посмотрим по состоянию. У нас много человек, решим, кому лучше бежать», — передаёт слова Павловой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Биатлон. Кубок мира-2018/19. Женщины. Спринт 7,5 км
17 января 2019 года, четверг. 16:30 МСК
1
Анастасия Кузьмина
Словакия
19:15.1
2
Лиза Виттоцци
Италия
19:26.6
3
Ханна Эберг
Швеция
19:44.2
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