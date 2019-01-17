Чичерова выиграла турнир в Челябинске, Ласицкене — вторая

Российская прыгунья в высоту Анна Чичерова одержала победу на мемориальном турнире Лукашевича и Серёдкина, который прошёл в Челябинске.
Чичерова преодолела планку на высоте 2,01 м, это лучший результат сезона в мире. Второй стала Мария Ласицкене (1,97), третьей — Татьяна Одинаева (1,84).
Напомним, Чичерова в 2018 году вернулась к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за допинг.
Мемориал Лукашевича и Серёдкина. Челябинск
Прыжки в высоту. Женщины
1. Анна Чичерова – 2,01
2. Мария Ласицкене – 1,97
3. Татьяна Одинаева – 1,84
В мужских соревнованиях победу одержал Иван Ухов, также показав лучший результат сезона в мире.
Мужчины
1. Иван Ухов – 2,31
2. Михаил Акименко – 2,28
3. Семен Поздняков – 2,25.