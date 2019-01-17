Чичерова выиграла турнир в Челябинске, Ласицкене — вторая

Российская прыгунья в высоту Анна Чичерова одержала победу на мемориальном турнире Лукашевича и Серёдкина, который прошёл в Челябинске.



Чичерова преодолела планку на высоте 2,01 м, это лучший результат сезона в мире. Второй стала Мария Ласицкене (1,97), третьей — Татьяна Одинаева (1,84).

Напомним, Чичерова в 2018 году вернулась к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за допинг.

Мемориал Лукашевича и Серёдкина. Челябинск



Прыжки в высоту. Женщины



1. Анна Чичерова – 2,01

2. Мария Ласицкене – 1,97

3. Татьяна Одинаева – 1,84

В мужских соревнованиях победу одержал Иван Ухов, также показав лучший результат сезона в мире.

Мужчины



1. Иван Ухов – 2,31

2. Михаил Акименко – 2,28

3. Семен Поздняков – 2,25.