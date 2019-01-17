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Чичерова выиграла турнир в Челябинске, Ласицкене — вторая

Чичерова выиграла турнир в Челябинске, Ласицкене — вторая
Другие / Лёгкая атлетика

Российская прыгунья в высоту Анна Чичерова одержала победу на мемориальном турнире Лукашевича и Серёдкина, который прошёл в Челябинске.

Чичерова преодолела планку на высоте 2,01 м, это лучший результат сезона в мире. Второй стала Мария Ласицкене (1,97), третьей — Татьяна Одинаева (1,84).

Напомним, Чичерова в 2018 году вернулась к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за допинг.

Мемориал Лукашевича и Серёдкина. Челябинск

Прыжки в высоту. Женщины

1. Анна Чичерова – 2,01
2. Мария Ласицкене – 1,97
3. Татьяна Одинаева – 1,84

В мужских соревнованиях победу одержал Иван Ухов, также показав лучший результат сезона в мире.

Мужчины

1. Иван Ухов – 2,31
2. Михаил Акименко – 2,28
3. Семен Поздняков – 2,25.

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