Сучилов: я не справился, но не опустил рук. Кто не падал, тот не поднимался

Российский биатлонист Семён Сучилов поблагодарил болельщиков за поддержку после неудачного результата в спринте на этапе Кубке мира в Рупольдинге. Спортсмен занял 97-е место.



«Благодарен всем за поддержу, я очень ценю это! Я не справился, но я не опустил рук. За две гонки получил хороший опыт, уверен, что он пригодится мне в дальнейшем. Кто не падал, тот не поднимался», — написал Сучилов в своём «инстаграме».

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Мужчины. Спринт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.56,3 (1).

2. Тарьей Бё (Норвегия) — +7,9 (0).

3. Бенедикт Долль (Германия) — +10,5 (1).

4. Мартен Фуркад (Франция) — +15,9 (0).

5. Александр Логинов (Россия) — +26,1 (1).

6. Лукас Хофер (Италия) — +33,2 (1).

7. Йоханнес Кюн (Германия) — +39,4 (1).

8. Симон Эдер (Австрия) — +42,7 (0).

9. Эмильен Жаклен (Франция) — +46,3 (1).

10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +47,0 (0)…

17. Матвей Елисеев (Россия) — +57,8 (1)…

29. Евгений Гараничев (Россия) — +1.16,0 (1)…

49. Максим Цветков (Россия) — +1.42,4 (0)

50. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.45,3 (2)…

97. Семён Сучилов (Россия) — +3.08,5 (3).