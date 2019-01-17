Сборная России по гандболу потеряла шансы на выход в следующий раунд ЧМ-2019

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы на выход во второй групповой раунд чемпионата мира—2019 после матча сборной Бразилии с объединённой командой Кореи.



Бразильцы обыграли корейцев со счётом 35:26, набрали шесть очков и вышли на чистое третье место в группе А. У сборной России в активе четыре очка и одна игра в запасе, но она не сможет опередить бразильцев по дополнительным показателям.



Матч сборной России с Францией пройдёт сегодня, начало — 22:30 мск.



В чемпионате мира принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть команд. По три лучшие сборные из каждой группы выйдут во второй групповой раунд.

Турнир проходит в Германии и Дании и завершится 27 января.