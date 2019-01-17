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Сборная России по гандболу потеряла шансы на выход в следующий раунд ЧМ-2019

Сборная России по гандболу потеряла шансы на выход в следующий раунд ЧМ-2019
Другие / Гандбол

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы на выход во второй групповой раунд чемпионата мира—2019 после матча сборной Бразилии с объединённой командой Кореи.

Бразильцы обыграли корейцев со счётом 35:26, набрали шесть очков и вышли на чистое третье место в группе А. У сборной России в активе четыре очка и одна игра в запасе, но она не сможет опередить бразильцев по дополнительным показателям.

Матч сборной России с Францией пройдёт сегодня, начало — 22:30 мск.

В чемпионате мира принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть команд. По три лучшие сборные из каждой группы выйдут во второй групповой раунд.

Турнир проходит в Германии и Дании и завершится 27 января.

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