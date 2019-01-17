Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Вирер заняла шестое место в гонке.
Второе место в общем зачёте занимает итальянка Лиза Виттоцци. Тройку замыкает словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова. Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина поднялась на четвёртую позицию после победы в спринте.
Лучшей среди россиянок является Ирина Старых, она не принимает участия в этапе в Рупольдинге и опустилась на 13-е место. В первой двадцатке находится также Екатерина Юрлова-Перхт (14-е место).
Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 476.
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 450.
3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 401.
4. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 387.
5. Анаис Шевалье (Франция) — 365…
13. Ирина Старых (Россия) — 209.
14. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 208...
24. Евгения Павлова (Россия) — 154…
41. Валерия Васнецова (Россия) — 81…
43. Маргарита Васильева (Россия) — 77...
50. Светлана Миронова (Россия) — 53.
Вирер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Старых — 13-я