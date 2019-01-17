Вирер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Старых — 13-я

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Вирер заняла шестое место в гонке.



Второе место в общем зачёте занимает итальянка Лиза Виттоцци. Тройку замыкает словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова. Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина поднялась на четвёртую позицию после победы в спринте.



Лучшей среди россиянок является Ирина Старых, она не принимает участия в этапе в Рупольдинге и опустилась на 13-е место. В первой двадцатке находится также Екатерина Юрлова-Перхт (14-е место).



Кубок мира. Общий зачёт. Женщины



1. Доротея Вирер (Италия) — 476.

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 450.

3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 401.

4. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 387.

5. Анаис Шевалье (Франция) — 365…

13. Ирина Старых (Россия) — 209.

14. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 208...

24. Евгения Павлова (Россия) — 154…

41. Валерия Васнецова (Россия) — 81…

43. Маргарита Васильева (Россия) — 77...

50. Светлана Миронова (Россия) — 53.

Первая победа Кузьминой в Рупольдинге — в видеообзоре спринта