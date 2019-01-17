Убийцы Дениса Тена получили по 18 лет лишения свободы

Суд Алма-Аты признал Армана Кудайбергенова и Нуралу Киясова виновными в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает интернет-портал «Sputnik Казахстан». Кудайбергенов и Киясов получили по 18 лет лишения свободы.

Жанар Толыбаева, третья подозреваемая по делу Тена, находящаяся на седьмом месяце беременности, приговорена к четырём годам лишения свободы.

Тен скончался в возрасте 25 лет в результате ножевых ранений, полученных в центре Алма-Аты 19 июля прошлого года. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал с его автомобиля, однако был смертельно ранен ножом в бедро.



Денис Тен — серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года.