Ганус — о предстоящем заседании ВАДА: есть позитивные сигналы, которые я получил

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус поделился мыслями о предстоящем заседании исполнительного комитета ВАДА, на котором будет рассмотрен вопрос выполнения российской стороной условий восстановления РУСАДА.



«Есть позитивные сигналы, которые я уже получил. Но я бы предложил дождаться исполкома ВАДА, который не будет формальным мероприятием, это точно. Знаю, что есть определённое мнение по поводу результата аудита РУСАДА, который был 11–12 декабря. Есть определённое мнение, как эта передача данных происходила на последнем этапе, но, к сожалению, было очень много событий, причём непредсказуемых событий.

ВАДА руководствовалось не формальными требованиями, а духом закона, чтобы разобраться в этом кризисе, чтобы раз и навсегда закрыть эту страницу. Президент ВАДА Крэйг Риди говорил, что они будут рассматривать ситуацию с учётом того, что фактически был сорван срок выполнения первого этапа. Но при всём при этом он и глава комитета по соответствию Джонатан Тейлор заявили, что для ВАДА принципиально было получить доступ к пробам, на основании которых можно провести расследование нормальным образом», — цитирует Гануса ТАСС.