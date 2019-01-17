Глава ВАДА — об итоге работы экспертов в Москве: это прорыв для чистого спорта

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди высказался об окончании работы экспертов ВАДА по получению данных Московской лаборатории.

«Это прорыв для чистого спорта. Мы достигли прогресса, первая часть трёхфазового процесса завершена. Теперь нас ждёт вторая фаза — проверка данных на подлинность. Как только извлечённые данные будут проверены, мы перейдём к третьей фазе, где сможем оказать поддержку всем спортивным и антидопинговым организациям в возбуждении дел против спортсменов, принимавших допинг», — цитирует Риди сайт ВАДА.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года.