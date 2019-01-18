У серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года диагностирован рак

У канадского сноубордиста, серебряного призёра Олимпийских игр 2018 в слоупстайле Максенса Парро диагностирована лимфома Ходжкина, сообщает CBC. Спортсмен пропустит весь сезон и сосредоточится на своём здоровье.

«Первые симптомы проявились ещё в сентябре, у меня чесалась шея. В ноябре я понял, что у меня образовалась шишка. Это была опухшая железа. Мой семейный врач отправил меня на биопсию. Я узнал о диагнозе за несколько дней до Рождества.

Было трудно услышать новости, и мне всё ещё тяжело сейчас. Сейчас у меня другое соревнование. Я должен столкнуться с новым вызовом и сделать всё возможное, чтобы победить», — заявил Парро.

Несколько недель назад Парро перенёс операцию и на прошлой неделе прошёл первый курс химиотерапии.

Лимфома Ходжкина — это рак части лимфатической системы человека, признаком которого является поражение лейкоцитов.