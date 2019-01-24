Давидова: до сих пор не могу поверить, что выиграла спринт

Чешская биатлонистка Маркета Давидова поделилась эмоциями от победы в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Эта победа стала первой в карьере чешской биатлонистки на этапах Кубка мира.

«Я счастлива! Особенно за то, что смогла отстрелять чисто. Не могу поверить вообще. Завтра проснусь и, наверное, что-то пойму. Но пока мне кажется, что это просто сон. В самом конце я была уверена, что Дальмайер меня опередит, ведь немка всегда так делает. К счастью, я осталась первой», — передаёт слова Давидовой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Давидова избежала промахов и опередила чуть менее чем на 2 секунды финку Кайсу Мякяряйнен, ставшую второй. Третье место заняла норвежка Марте Рёйселанд.