Мякяряйнен: думала, что больше никогда не буду в тройке в своей карьере

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен призналась, что осталась довольна результатом спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Мякяряйнен заняла второе место, уступив менее двух секунд чешке Маркете Давидовой.

«Как будто я впервые на подиуме! Такое чувство, что я уже давно не была на пьедестале. Даже думала, что больше никогда не буду в тройке в своей карьере. Что изменилось после отличного старта сезона? Я не могу дать конкретный ответ. Думаю, что всё дело в деталях, которые в спорте часто имеют решающее значение», — передаёт слова Мякяряйнен корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Третье место заняла норвежка Марте Рёйселанд. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая седьмое место.