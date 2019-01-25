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Логинов: поеду на оба этапа в Северной Америке, соревновательная практика нужна

Логинов: поеду на оба этапа в Северной Америке, соревновательная практика нужна
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов подтвердил намерение выступить на обоих североамериканских этапах Кубка мира. Этап Кубка мира в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) — с 14 по 18 февраля.

«Поеду на оба этапа Кубка мира в Северной Америке. Соревновательная практика нужна. Да, бывало, что к главным стартам целенаправленно готовятся по три-четыре недели. Но есть успешный опыт подведения к основному турниру и через другие соревнования. Думаю, всё будет в порядке. А домой я не еду до апреля.

На что готов пойти ради победы в Олимпиаде? Готов жертвовать своим временем. Скоро мне будет 27 лет. Это такой возраст, когда люди обживаются, устраивают семейную жизнь.

Спорт — очень короткий миг. И в данный момент нужно извлечь из него максимум. Не хочу потом жалеть, что не сделал для этого всё. Я не такой фанат, до 45 лет бегать не буду. Но на данный момент спорт для меня — на первом месте", — цитирует Логинова «Спорт-экспресс».

В общем зачёте Кубка мира в нынешнем сезоне Логинов занимает второе место.

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