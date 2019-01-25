Дальмайер: последние несколько метров были ужасными. Я спотыкалась, как пьяная

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала выступление в спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла четвёртое место.

«Последние несколько метров были ужасными. Я спотыкалась, как пьяная. Будучи профессиональной спортсменкой, я всегда должна выкладываться по максимуму, однако в последнее время я на это не способна. После финиша я долго не могла подняться, но хорошо, что здесь повсюду врачи. Никакой опасности не было», — приводит слова Дальмайер Sport1.

Победительницей женского спринта стала представительница Чехии Маркета Давидова. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третье — норвежка Марте Рёйселанд.

Сегодня, 25 января, в Антхольце состоится мужской спринт.