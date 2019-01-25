Заявки на участие в зимнем ЧЕ по лёгкой атлетике подали 85 россиян

24 января завершился срок подачи заявок в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение российскими спортсменами права выступить на чемпионате Европы в помещении в Глазго (1-3 марта 2019 года) в нейтральном статусе.



Всего во Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики поступило 168 заявок, 60 из них — упрощённые. На утро 25 января ВФЛА рассмотрела и отправила в IAAF 155 заявок на получение нейтрального статуса, сообщается на официальном сайте организации.



Всего 85 спортсменов из 168, подавших заявки, указали в них чемпионат Европы в Глазго как старт, на котором они бы хотели выступить. 21 января IAAF одобрила заявки 25 спортсменов. Норматив для допуска на чемпионат Европы в Глазго должен быть выполнен до 21 февраля.



Из числа спортсменов, которые уже получили нейтральный статус, выполненный норматив имеют 20 российских легкоатлетов. Однако Сергей Шубенков (бег с барьерами), Ринас Ахмадеев (средние и длинные дистанции), Тимур Моргунов (прыжки с шестом) пропускают зимний сезон, а Виктория Прокопенко (тройной прыжок) травмирована, поэтому на данный момент участие в чемпионате Европы могут принять 16 россиян.

67 заявок российских атлетов на получение нейтрального статуса отправлены в ИААФ