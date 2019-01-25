ВФЛА отозвала апелляцию на решение IAAF продлить временное отстранение

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) приняла решение отозвать апелляцию, которую подала в начале осени в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), об этом сообщил президент ВФЛА Михаил Шляхтин.

Представители российской организации желали оспорить решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и восстановить членство ВФЛА в международной организации.



«Мы приняли решение отозвать свою апелляцию, которая 25 сентября 2018 года была подана в Спортивный арбитражный суд на решение совета IAAF от 27 июля 2018 года о продлении санкций в отношении ВФЛА», — цитирует Шляхтина ТАСС.

Напомним, 20 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства восстановил в правах Российское антидопинговое агентство, что являлось одним из критериев снятия отстранения с ВФЛА. Другими критериями являются признание российскими властями докладов Ричарда Макларена и Самуэля Шмида, а также доступ к допинг-пробам в Московской лаборатории.



Руководство IAAF при этом подчеркнуло, что в вопросе восстановления ВФЛА будет придерживаться своей «дорожной карты».