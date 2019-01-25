Третьяков стал вторым на этапе КМ по скелетону в Швейцарии, Трегубов — 3-м

В Санкт-Морице (Швейцария) стартовал шестой этап Кубка мира по бобслею и скелетону. В соревнованиях скелетонистов россияне Александр Третьяков и Никита Трегубов заняли второе и третье места соответственно. Победу одержал олимпийский чемпион 2018 года представитель Южной Кореи Юн Сон Бин.
Скелетон. Кубок мира. Шестой этап. Санкт-Мориц, Швейцария
Мужчины
1. Юн Сон Бин (Южная Корея) – 2.15,96.
2. Александр Третьяков (Россия) – 2.16,16.
3. Никита Трегубов (Россия) – 2.16,23…
17. Артём Дроздов (Россия) – 2.18,51.
Третьяков — олимпийский чемпион 2014 года, чемпион мира 2013 года. Трегубов — серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года, двукратный призёр чемпионатов Европы (2016, 2017).
Третьяков стал бронзовым призёром чемпионата Европы по скелетону