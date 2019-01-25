Саночник Павличенко взял бронзу в спринте на чемпионате мира в Винтерберге

Российский саночник Семён Павличенко стал бронзовым призёром в спринте на чемпионате мира в Винтерберге (Германия), отстав от победителя австрийца Йонаса Мюллера на 0,054 секунды. Второе место занял немец Феликс Лох.

В женском спринте лучший результат среди россиянок показала Екатерина Батурина, ставшая шестой. Татьяна Иванова заняла седьмое место

Весь пьедестал заняли немецкие саночницы, лучшей из которых была Натали Гайзенбергер.

Санный спорт. Чемпионат мира. Винтерберг, Германия

Спринт. Мужчины

1. Йонас Мюллер (Австрия) – 35,835.

2. Феликс Лох (Германия) – отставание 0,024.

3. Семён Павличенко (Россия) – +0,054…

10. Степан Фёдоров (Россия) — +0,250…

15. Александр Горбацевич (Россия) — +0,966.

Женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 38,628.

2. Юлия Таубитц (Германия) – отставание 0,007.

3. Даяна Айтбергер (Германия) — +0,040…

6. Екатерина Батурина (Россия) — +0,173.

7. Татьяна Иванова (Россия) — +0,191.