Конева показала лучший результат сезона в мире в тройном прыжке

В московском легкоатлетическом манеже РГУФКСМиТ прошёл «Всероссийский день прыгуна». В тройном прыжке у женщин первенствовала серебряный призёр чемпионата мира—2013 Екатерина Конева, которая в третьей попытке улетела на 14,81 м, что является лучшим результатом сезона в мире. Конева, которая пока ещё не выступала как нейтральный атлет, надеется, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики будет восстановлена в своих правах.

«Надежда умирает последней, и я надеюсь, что всё-таки будет допуск. Думаю, что пора допускать уже всю команду, сколько можно издеваться над людьми? Я считаю, что это неправильно. Если хотите отстранять, отстраняйте каких-то отдельных личностей, но спортсмены-то ни в чём не виноваты. Хочу, чтобы допустили уже всех ребят, в том числе и меня, чтобы мы полноценно выступали на международных соревнованиях», — приводит слова Коневой ТАСС.