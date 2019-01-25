Деревень: был уверен в победе над челябинским «Динамо»

Левый полусредний «Спартака» Александр Деревень прокомментировал победу над челябинским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Суперлиги (26:21).



«Мы с Егором Евдокимовым и Дмитрием Ковалёвым вернулись в расположение «Спартака» только вчера. После чемпионата мира было непросто вновь влиться в работу в клубе. Какие-то вещи успели подзабыть, но это временное явление. Сегодня я был уверен в нашей победе. Даже когда динамовцы сократили отставание до двух мячей, никакой паники не наблюдалось. В наше отсутствие команда много работала над физической подготовкой. Сейчас игроки только выходят из-под нагрузок. В дальнейшем нам будет легче», — сказал Деревень в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».



31 января «Спартак» в гостях сыграет со «СГАУ-Саратов». Красно-белые возглавляют турнирную таблицу Суперлиги.

«Спартак» укрепил лидерство в гандбольной Суперлиге, одолев челябинское «Динамо»