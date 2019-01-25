Самодурова: золотая медаль? Очень сложно собрать слова в кучу

16-летняя фигуристка Софья Самодурова, одержавшая победу на дебютном для неё чемпионате Европы в Минске, прокомментировала итоги соревнований.

«Я довольна результатом чемпионата Европы. Очень сложно собрать слова в кучу. Просто хочу сказать спасибо всем за поддержку.

Я настраивалась на чистый прокат. Надеялась, что ничего плохого не произойдёт. Сейчас я очень рада и даже ещё не осознала, что получила золотую медаль.

Мне кажется, что если бы я каким-то образом выиграла один из этапов Гран-при, было бы тяжело собраться дальше. А так мы провели хорошую работу после чемпионата России. Значит, так должно было быть.

Как буду отдыхать после турнира? Будет несколько деньков, чтобы прийти в себя, сходить в школу, сдать некоторые предметы и дальше усердно работать, стремиться к лучшему», — передаёт слова Самодуровой корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

После короткой программы Самодурова уступала соотечественнице, Алине Загитовой, около двух баллов. Но за безупречный произвольный прокат Софья получила от судей лучшие оценки в карьере, на 5 баллов превышающие её предыдущий рекорд, а Алина допустила ряд ошибок и проиграла сопернице более 17 баллов. Загитова не сумела защитить титул чемпионки Европы, завоёванный год назад в Москве.