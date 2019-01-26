Фернандес: в карьере я достиг большего, чем предполагал изначально

Испанский фигурист Хавьер Фернандес, который после победы в Минске стал семикратным чемпионом Европы, подчеркнул, что ему грустно уходить из большого спорта.

«Сейчас немножко грустно уходить, всё-таки 21 год я тренировался для соревнований, но теперь пора сосредоточиться на другом. У меня получилась хорошая карьера, я достиг большего, чем предполагал изначально», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, на чемпионате Европы в Минске россиянин Александр Самарин занял второе место, набрав в сумме 269,84 балла. Фернандес получил 271,59 балла.