Юрлова: не буду ничего комментировать. Поздравляю с годовщиной снятия блокады

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после выступления в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце отказалась от комментариев.



«Не буду ничего комментировать по поводу гонки. Поздравляю всех жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады», — цитирует спортсменку сайт телеканала «Матч ТВ».

Юрлова-Перхт заняла в гонке 19-е место. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова — 18-е место. Победу одержала немка Лаура Дальмайер.

Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)

Женщины. Масс-старт



1. Лаура Дальмайер (Германия) — 35.32,8 (1 промах)

2. Маркета Давидова (Чехия) — +13,1 (1)

2. Ванесса Хинц (Германия) — +16,4 (1)…

18. Светлана Миронова (Россия) — +1.34,1 (4)

19. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.48,9 (4)…

22. Ирина Старых (Россия) — +2.07,0 (1).