Российские лыжники выиграли золото и серебро в эстафете на этапе КМ в Швеции

Российские лыжники Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артём Мальцев одержали победу в эстафете 4x7,5 км на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Команда Россия-1 в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова пересекла финишную черту со вторым временем.

Вторая сборная России пробежала эстафету за 1 час 17 минут 53,2 секунды. Россия-1 уступила победителям гонки 20,8 секунды. Норвежцы заняли третье место с отставанием 35,8 секунды.

Российские лыжники выиграли эстафету впервые за шесть лет. Последний раз россияне одерживали победу 8 декабря 2013 года на этапе Кубка мира в Лиллехамере (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира. Ульрисехамн, Швеция

Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

1. Россия-2 (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Артём Мальцев) — 1:17.53,2.

2. Россия-1 (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) — +20,8.

3. Норвегия (Ханс Кристер Холунн, Дидрик Тёнсет, Сьюр Рёте, Симен Хегстад Крюгер) — +35,8.