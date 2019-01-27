«Кубань» вновь уступила «Виборгу» в матче Кубка ЕГФ

Гандболистки «Кубани» вновь проиграли датскому «Виборгу» в матче группового этапа Кубка ЕГФ. Выездная встреча завершилась поражением краснодарского клуба со счётом 25:26. По 8 раз в составе «Кубани» отличились Ярослава Фролова и Диана Голуб.

После четырёх туров в группе С лидирует «Виборг», не потерпевший ни одного поражения. «Кубань» с двумя победами и двумя поражениями занимает второе место. В третьем туре «Кубань» уступила «Виборгу» со счётом 27:31.

3 февраля в матче пятого тура «Кубань» на своей площадке примет «Безансон». Встреча первого тура во Франции этих соперников завершилась победой «Кубани» со счётом 26:23.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины

Группа С. Четвёртый тур

«Виборг» (Дания) – «Кубань» (Россия) – 26:25 (15:13)