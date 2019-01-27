Хованцев: Елисеев сегодня заслуживает порки

Тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результат мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший седьмое место. Александр Логинов финишировал 20-м, а Матвей Елисеев — 29-м. Уже на первом огневом рубеже Елисеев допустил четыре промаха.

«Гараничев боролся за медали. Да, это положительный знак. С двумя кругами боролся. Последний выстрел лишил его надежды на призовое место.

По Логинову. Проблема та же самая, которая была в спринте. Стрельба. Функционально неплохо, проехал неплохо. Каждый день пребывания здесь сказывается, помогает функциональному состоянию.

Елисеев по большому счёту заслуживает сегодня порки. Потому что ушёл с пристрелки, у него вся стрельба была слева. Вся стрельба за пределами габаритов. Можно сказать, что это разгильдяйство.

Итоги этапа? Конечно, после Оберхофа не было ярких результатов. Но, в общем-то, команда «живая». Можем бороться. Сегодня понравилась Катя Юрлова-Перхт. Постараемся решить задачи на сборе», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.