Пихлер: моё правило — между мной и Губерниевым должно быть расстояние 10 метров

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер, который сейчас возглавляет сборную Швеции, рассказал о своём отношении к телекомментатору Дмитрию Губерниеву.

«У меня есть мнение о Губерниеве: он не журналист, а артист. Хотя сам Губерниев думает, что великий эксперт во всём. У меня есть правило: между мной и Губерниевым должно быть расстояние минимум 10 метров», — сказал Пихлер в эфире «Матч ТВ».

Губерниев неоднократно критиковал Пихлера, когда тот работал со сборной России. После этого Пихлер отказался делать совместное фото с Губерниевым, назвав того «губерником». В дальнейшем комментатор неоднократно обыгрывал и вспоминал эту ситуацию в репортажах.