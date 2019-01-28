Орсер: уверен, Ханю удастся принять участие в чемпионате мира в Японии

Брайан Орсер, тренер японского фигуриста Юдзуру Ханю, выразил уверенность в том, что его подопечный примет участие в чемпионате мира, который будет проходить в Японии. Ханю восстанавливается после травмы, полученной перед финалом Гран-при.

«Cейчас Ханю уже катается лучше, но постоянно консультируется с врачами и физиотерапевтами. Его цель — подготовиться к чемпионату миру, и я уверен, ему это удастся. Как он может не выступить в родной Японии, где у него столько фанатов?» — цитирует Орсера «Спорт-экспресс».

Чемпионат мира — 2019 пройдёт в Токио с 18 по 24 марта.

Ранее тренерский штаб сборной Японии опубликовал состав команды на чемпионат мира. В состав был включён и Ханю. Отметим, что Дайсуке Такахаси, занявший второе место на чемпионате Японии, отказался от участия.