Й. Бё: когда-нибудь серия побед должна была прерваться

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Он занял второе место. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе.

«Думаю, именно первая „стойка“ стала решающим моментом — тогда я пошёл на штрафной круг, а Кантен отстрелял чисто и практически выиграл гонку. Впереди был ещё один рубеж, и я старался сэкономить силы, идя за Пайффером и Виндишем. Возможно, если бы я тогда ускорился, у меня было бы больше шансов на победу, и всё сложилось бы по-другому на последнем огневом рубеже.



Когда увидел впереди Арнда, понял, что будет тяжело. Стало ясно, что победа уплыла от меня, поэтому я просто старался сократить отставание для борьбы за пьедестал.



Конечно, я понимал, что победы не вечны — когда-нибудь серия должна была прерваться, и это случилось в Антхольце. Но я всё ещё на пьедестале и очень этому рад!» — цитирует Бё Biathlon.com.ua.

Йоханнес лидирует в общем зачёте Кубка мира.