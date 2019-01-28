АГУ-«Адыиф» и «Ставрополье» сыграли вничью в гандбольной Суперлиге

АГУ-«Адыиф» и «Ставрополье» сыграли вничью в очередном матче предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Самым результативным игроком матча стала Виолетта Голец из «Ставрополья», забившая 8 мячей. У хозяев 7 раз отличилась Инесса Неупокоева, 6 мячей на счету Ксении Дьяченко.

Для «Ставрополья» ничья стала первой в сезоне. Одержав 7 побед в 14 матчах, команда занимает пятое место в турнирной таблице, которую замыкает АГУ-«Адыиф», набравший второе очко в национальном первенстве.

В следующем матче, 30 января, «Ставрополье» на выезде сыграет с «Кубанью», а АГУ-«Адыиф» 4 февраля в гостях встретится с командой «Динамо-Синара».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

АГУ-«Адыиф» (Майкоп) — «Ставрополье» — 28:28 (16:14).