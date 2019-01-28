Мартин продлил контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон»

Главный тренер женской гандбольной команды «Ростов-Дон» испанский специалист Амброс Мартин продлил контракт с клубом и продолжит работать в следующем сезоне.

«Рад остаться в команде ещё на один год. Моя главная цель — победа в Лиге чемпионов, однако, если это удастся нам уже в этом сезоне, буду чувствовать, что моя работа еще не закончена. С самого первого дня руководство, игроки, тренерский штаб, работники клуба и болельщики относятся ко мне с теплотой, и я чувствую себя как дома. Очень нравится в России и в Ростове-на-Дону. Ростов — большой и красивый город, здесь можно найти всё что угодно, а прогулка по центру всегда доставляет удовольствие.

Хочу, чтобы каждый игрок и член тренерского штаба держал в голове только одну цель, к которой мы вместе идём. Возможно, это произойдет не в первый год нашей работы, но мы вместе сделаем всё, чтобы взять первый в истории клуба заветный трофей Лиги чемпионов. И если кто-то из игроков захочет присоединиться к нам на пути к этой мечте, будем только рады. Но важно понимать, что за этим будет стоять очень большая и упорная работа», — приводит слова Мартина пресс-служба клуба.

Мартин возглавил «Ростов-Дон» летом 2018 года. Контракт был подписан по схеме «1+1».