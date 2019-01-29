Ростовцев: видно, что Логинов в порядке

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев оценил выступление Александра Логинова на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсмен не занял ни одного призового места и в общем зачёте опустился на третью строчку.

«Радует, что у Саши есть ход. Стрельбу гораздо проще вернуть, чем скорость на лыжне. Видно, что Логинов в порядке – состояние может варьироваться от старта к старту, но прогресс по сравнению с прошлым годом заметен. Средний уровень у него очень высок. Когда чуть лучше самочувствие и лыжи катят, он показывает прекрасные результаты. Думаю, Саше нужно успокоиться, не терзаться тем, что у него были недочёты по стрельбе. Главная задача – психологически это скомпенсировать и с уверенностью в себе подходить к чемпионату мира», — приводит слова Ростовцева «Команда России».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде 7-17 марта.